Реквизиты такие же, как на Видсоточку, только номер счета поменять? Думал, можно будет с Видсотоки перекидывать, но в ИБ, похоже, функция пополнения не реализована.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:13
Реквизиты такие же, как на Видсоточку, только номер счета поменять? Думал, можно будет с Видсотоки перекидывать, но в ИБ, похоже, функция пополнения не реализована.
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:52
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4173253#p4173253
Без ПДВ - не обязательно
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:29
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На B+ таким макаром ходять (без котлового)?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:03
Думаю, что нет, но не пробовала.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Сер 30 січ, 2019 21:27
Re: Банк Глобус
Підняли сьогодні по долару ставку до 5%. І строк розширили 366-900д
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Сер 30 січ, 2019 22:01
Re: Банк Глобус
Господа, безнал из другого банка на депо залетает по прямым реквизитам?
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Сер 30 січ, 2019 22:05
угу, прям на 2630
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 січ, 2019 04:29
ну значит скоро торба
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 31 січ, 2019 06:38
Подключение к интернет-банкингу
"Плата за підключення до системи Інтернет-банкінг для держателів інших платіжних карток - 100 грн.*
*Окрім клієнтів, які обслуговуються за тарифними планами, умовами яких передбачене підключення до системи "Інтернет-банкинг"
Какие тарифные планы тут имеются в виду, условиями которых предусмотрено подключение к Интернет-банкингу? В таких тарифных планах цена подключения указана в тарифах, или в таких тарифных планах подключение вообще бесплатно?
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