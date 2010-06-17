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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 447448449450

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 80
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:49

Re: Банк Глобус

Вкладчик1234 написав:О, глобасик прислал паёк на В+ :)
щось у мене сума 'пайка' не збагіється з власними розрахунками.
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:59

  prodigy написав:
  wolt450 написав:Підняли сьогодні по долару ставку до 5%. І строк розширили 366-900д


ну значит скоро торба

доллару
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:38

5% это мизер, даже в таких банках, как ТАС может быть больше.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:46

  casper12 написав:
Вкладчик1234 написав:О, глобасик прислал паёк на В+ :)
щось у мене сума 'пайка' не збагіється з власними розрахунками.

Аналогично. Такое впечатление, что потеряли %% за 30 и 31 декабря
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:49

  wig написав:5% это мизер, даже в таких банках, как ТАС может быть больше.

С тасей потом проблема забрать.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:51

  curiousobro написав:
  wig написав:5% это мизер, даже в таких банках, как ТАС может быть больше.

С тасей потом проблема забрать.

У меня вообще никаких проблем не было при возврате депо.
Заказал, пришел и забрал без каких либо проблем.
slasva
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:01

  slasva написав:
  curiousobro написав:
  wig написав:5% это мизер, даже в таких банках, как ТАС может быть больше.

С тасей потом проблема забрать.

У меня вообще никаких проблем не было при возврате депо.
Заказал, пришел и забрал без каких либо проблем.

Повезло.
А вот мой опыт.
Заказал, пришел, получил болт, зато дали ЦУ, где можно собрать эту сумму по городу.
Ездил полдня собирал по 3 отделениям. доллар, если что.
Понял, что тася не для валюты.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:14

В ТАСе и без заказа снимал, когда надо было. Та даже если ездить, отделений побольше, чем в Глобусе, и они похожи на отделения банков, а не на строительные вагончики.
wig
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