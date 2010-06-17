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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 09:49
Вкладчик1234 написав:
О, глобасик прислал паёк на В+
щось у мене сума 'пайка' не збагіється з власними розрахунками.
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casper12
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:59
prodigy написав: wolt450 написав:
Підняли сьогодні по долару ставку до 5%. І строк розширили 366-900д
ну значит скоро торба
доллару
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J
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Додано: Чет 31 січ, 2019 11:38
5% это мизер, даже в таких банках, как ТАС может быть больше.
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wig
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Додано: Чет 31 січ, 2019 11:46
casper12 написав: Вкладчик1234 написав:
О, глобасик прислал паёк на В+
щось у мене сума 'пайка' не збагіється з власними розрахунками.
Аналогично. Такое впечатление, что потеряли %% за 30 и 31 декабря
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vollena71
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Додано: Чет 31 січ, 2019 11:49
wig написав:
5% это мизер, даже в таких банках, как ТАС может быть больше.
С тасей потом проблема забрать.
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curiousobro
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Додано: Чет 31 січ, 2019 11:51
curiousobro написав: wig написав:
5% это мизер, даже в таких банках, как ТАС может быть больше.
С тасей потом проблема забрать.
У меня вообще никаких проблем не было при возврате депо.
Заказал, пришел и забрал без каких либо проблем.
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slasva
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:01
slasva написав: curiousobro написав: wig написав:
5% это мизер, даже в таких банках, как ТАС может быть больше.
С тасей потом проблема забрать.
У меня вообще никаких проблем не было при возврате депо.
Заказал, пришел и забрал без каких либо проблем.
Повезло.
А вот мой опыт.
Заказал, пришел, получил болт, зато дали ЦУ, где можно собрать эту сумму по городу.
Ездил полдня собирал по 3 отделениям. доллар, если что.
Понял, что тася не для валюты.
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curiousobro
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:14
В ТАСе и без заказа снимал, когда надо было. Та даже если ездить, отделений побольше, чем в Глобусе, и они похожи на отделения банков, а не на строительные вагончики.
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wig
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:47
wig написав:
5% это мизер, даже в таких банках, как ТАС может быть больше.
Ще є фонд 200
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wolt450
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:53
wolt450 Да, и если это валюта, и еще на срок, нужен двойной запас. Итого, 4к на банку макс.
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wig
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Чет 31 січ, 2019 12:05
VASH
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