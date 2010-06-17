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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 448449450451

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 80
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:55

  vollena71 написав:
  casper12 написав:
Вкладчик1234 написав:О, глобасик прислал паёк на В+ :)
щось у мене сума 'пайка' не збагіється з власними розрахунками.

Аналогично. Такое впечатление, что потеряли %% за 30 и 31 декабря


Нет не так, в декабре первая выплата была за период 30.11 - 11.12 включительно, 12 декабря технично пропустили и выплатили за период 13.12 - 31.12 включительно. В январе выплатили 01.01 -30.01. У меня так получилось и в отделении подтвердили после созвона с главным офисом.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:05

Re: Банк Глобус

antey718 написав:
Нет не так, в декабре первая выплата была за период 30.11 - 11.12 включительно, 12 декабря технично пропустили и выплатили за период 13.12 - 31.12 включительно. В январе выплатили 01.01 -30.01. У меня так получилось и в отделении подтвердили после созвона с главным офисом.


ау, глобус, де відсотки за 12.12???
:evil:
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:36

  antey718 написав:Нет не так, в декабре первая выплата была за период 30.11 - 11.12 включительно, 12 декабря технично пропустили и выплатили за период 13.12 - 31.12 включительно. В январе выплатили 01.01 -30.01. У меня так получилось и в отделении подтвердили после созвона с главным офисом.

При таком раскладе совпадает до 1 копейки. Но резонный вопрос - %% за 12 декабря пошли в фонд мира?
КЦ видит начисления за 12 декабря на сумму остатка 0грн :evil: , 11 и 13 суммы соответствуют фактическому
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vollena71
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