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Банк Глобус
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:55
vollena71 написав: casper12 написав: Вкладчик1234 написав:
О, глобасик прислал паёк на В+
щось у мене сума 'пайка' не збагіється з власними розрахунками.
Аналогично. Такое впечатление, что потеряли %% за 30 и 31 декабря
Нет не так, в декабре первая выплата была за период 30.11 - 11.12 включительно, 12 декабря технично пропустили и выплатили за период 13.12 - 31.12 включительно. В январе выплатили 01.01 -30.01. У меня так получилось и в отделении подтвердили после созвона с главным офисом.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:05
antey718 написав:
Нет не так, в декабре первая выплата была за период 30.11 - 11.12 включительно, 12 декабря технично пропустили и выплатили за период 13.12 - 31.12 включительно. В январе выплатили 01.01 -30.01. У меня так получилось и в отделении подтвердили после созвона с главным офисом.
ау, глобус, де відсотки за 12.12???
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:36
antey718 написав:
Нет не так, в декабре первая выплата была за период 30.11 - 11.12 включительно, 12 декабря технично пропустили и выплатили за период 13.12 - 31.12 включительно. В январе выплатили 01.01 -30.01. У меня так получилось и в отделении подтвердили после созвона с главным офисом.
При таком раскладе совпадает до 1 копейки. Но резонный вопрос - %% за 12 декабря пошли в фонд мира?
КЦ видит начисления за 12 декабря на сумму остатка 0грн
, 11 и 13 суммы соответствуют фактическому
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Додано: Чет 31 січ, 2019 14:06
Вот подумал отключить смс-информирование... А ИБ будет работать без смс?
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ishvara
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:09
ishvara ранее говорили что счет с отключенным смс не будет виден в банкинге...
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:12
Карта пропадает без смс из ИБ
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:24
Тогда экономия отменяется )
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:41
ishvara
Ох, да 5 гривен - с ума сойти!
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