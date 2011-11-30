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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 19:43
vollena71
У меня в выписке (взял седня в отделении) с :
1. 30.11-11.12
2. 12.12-31.12
3. 1.01-30.01
12-е участвует и посчитано.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Додано: Чет 31 січ, 2019 20:06
vollena71 написав: casper12 написав:
antey718 написав:
Нет не так, в декабре первая выплата была за период 30.11 - 11.12 включительно, 12 декабря технично пропустили и выплатили за период 13.12 - 31.12 включительно. В январе выплатили 01.01 -30.01. У меня так получилось и в отделении подтвердили после созвона с главным офисом.
ау, глобус, де відсотки за 12.12???
после формирования заявки в КЦ выплатили %% за 12.12. Сказали автоматического пересчета не будет, каждому надо обращаться в отделение или на КЦ
Мне тоже только что капнули за 1 день.
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