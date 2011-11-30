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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 449450451452

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 80
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:43

vollena71

У меня в выписке (взял седня в отделении) с :
1. 30.11-11.12
2. 12.12-31.12
3. 1.01-30.01
12-е участвует и посчитано.
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VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:06

  vollena71 написав:
  casper12 написав:
antey718 написав:
Нет не так, в декабре первая выплата была за период 30.11 - 11.12 включительно, 12 декабря технично пропустили и выплатили за период 13.12 - 31.12 включительно. В январе выплатили 01.01 -30.01. У меня так получилось и в отделении подтвердили после созвона с главным офисом.


ау, глобус, де відсотки за 12.12???
:evil:

после формирования заявки в КЦ выплатили %% за 12.12. Сказали автоматического пересчета не будет, каждому надо обращаться в отделение или на КЦ


Мне тоже только что капнули за 1 день.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:53

  antey718 написав:
  vollena71 написав:после формирования заявки в КЦ выплатили %% за 12.12. Сказали автоматического пересчета не будет, каждому надо обращаться в отделение или на КЦ


Мне тоже только что капнули за 1 день.

Отзвонились по моей заявке, и глаголили, что банком принято решение автоматически пересчитать всем клиентам, т.к. было много отдельных заявок. В течении месяца должны насчитать. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:00

  ruvex написав:Отзвонились по моей заявке, и глаголили, что банком принято решение автоматически пересчитать всем клиентам, т.к. было много отдельных заявок. В течении месяца должны насчитать. :mrgreen:

Они реально думали что можно не начислять %% за 1 день "по техническим причинам" :?: :!:
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:10

  vollena71 написав:
  ruvex написав:Отзвонились по моей заявке, и глаголили, что банком принято решение автоматически пересчитать всем клиентам, т.к. было много отдельных заявок. В течении месяца должны насчитать. :mrgreen:

Они реально думали что можно не начислять %% за 1 день "по техническим причинам" :?: :!:

Думаю, как у нас повелось, решили проскочить. Но что-то мне подсказывает, что нужно держать руку на пульсе.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:04

Зе Глобус

Виборчий фонд кандидата у президенти Володимира Зеленського відкрив рахунок у банку "Глобус".

https://www.epravda.com.ua/news/2019/02/6/645020/
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:18

  Avatar написав:Виборчий фонд кандидата у президенти Володимира Зеленського відкрив рахунок у банку "Глобус".

https://www.epravda.com.ua/news/2019/02/6/645020/

Дуже дивне рішення.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Avatar написав:Виборчий фонд кандидата у президенти Володимира Зеленського відкрив рахунок у банку "Глобус".

https://www.epravda.com.ua/news/2019/02/6/645020/

Дуже дивне рішення.
пивденный? Вам этот банк напоминает ИВК???
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:22

Re: Банк Глобус

  sens написав:пивденный? Вам этот банк напоминает ИВК???

Це було б більш природньо.
Яке відношення Мамедова - апологета злочинної влади Януковича до Зеленського?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:43

  Avatar написав:Виборчий фонд кандидата у президенти Володимира Зеленського відкрив рахунок у банку "Глобус".

https://www.epravda.com.ua/news/2019/02/6/645020/

Прийдётся наверно за него голосовать теперь :)
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