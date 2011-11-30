vollena71
У меня в выписке (взял седня в отделении) с :
1. 30.11-11.12
2. 12.12-31.12
3. 1.01-30.01
12-е участвует и посчитано.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 19:43
vollena71
У меня в выписке (взял седня в отделении) с :
1. 30.11-11.12
2. 12.12-31.12
3. 1.01-30.01
12-е участвует и посчитано.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:06
Мне тоже только что капнули за 1 день.
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:53
Отзвонились по моей заявке, и глаголили, что банком принято решение автоматически пересчитать всем клиентам, т.к. было много отдельных заявок. В течении месяца должны насчитать.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 04 лют, 2019 17:00
Они реально думали что можно не начислять %% за 1 день "по техническим причинам"
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:10
Думаю, как у нас повелось, решили проскочить. Но что-то мне подсказывает, что нужно держать руку на пульсе.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:04
Зе Глобус
Виборчий фонд кандидата у президенти Володимира Зеленського відкрив рахунок у банку "Глобус".
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:18
Дуже дивне рішення.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:18
пивденный? Вам этот банк напоминает ИВК???
никому не верю
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:22
Re: Банк Глобус
Це було б більш природньо.
Яке відношення Мамедова - апологета злочинної влади Януковича до Зеленського?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:43
Прийдётся наверно за него голосовать теперь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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