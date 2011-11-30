Додано: Чет 31 січ, 2019 19:43

vollena71



У меня в выписке (взял седня в отделении) с :

1. 30.11-11.12

2. 12.12-31.12

3. 1.01-30.01

12-е участвует и посчитано.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»