Не ведитесь на рейтинги.
Все проплачено и белый шум.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:56
Re: Банк Глобус
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 06 лют, 2019 19:08
Хороший відсоток. Пікнічкуватиме на спонсорських грошах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 06 лют, 2019 19:15
Да причём тут рейтинги! Он же нашего дружбана глобуса поддержал
Гриценко тоже другого нашего друга поддержал. Я раньше его недолюбливал, а теперь присмотрелся - вроде неплохой человек
Вообще конечно это же шутка была
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:17
Re: Банк Глобус
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:38
И правильно, у него небойсь на весь 95Q оформлены В+
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:17
Re: Банк Глобус
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:10
Re: Банк Глобус
программа лояльности для вкладчиков сейчас есть?
Свежие промокоды "Бонус минфина"+50грн. 2FNWVER , ZKOUEDP .
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:11
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:46
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:48
Re: Банк Глобус
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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