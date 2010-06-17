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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 450451452453

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 80
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:56

Re: Банк Глобус

  Вкладчик1234 написав:Прийдётся наверно


Не ведитесь на рейтинги.
Все проплачено и белый шум.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:08

  Квесторе_поверніться написав:
  Avatar написав:Виборчий фонд кандидата у президенти Володимира Зеленського відкрив рахунок у банку "Глобус".

https://www.epravda.com.ua/news/2019/02/6/645020/

Дуже дивне рішення.

Хороший відсоток. Пікнічкуватиме на спонсорських грошах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:15

  Goodman написав:
  Вкладчик1234 написав:Прийдётся наверно


Не ведитесь на рейтинги.
Все проплачено и белый шум.

Да причём тут рейтинги! Он же нашего дружбана глобуса поддержал :)

Гриценко тоже другого нашего друга поддержал. Я раньше его недолюбливал, а теперь присмотрелся - вроде неплохой человек :)

Вообще конечно это же шутка была :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:17

Re: Банк Глобус

  klug написав:Пікнічкуватиме на спонсорських грошах.


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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:38

  klug написав:Пікнічкуватиме на спонсорських грошах.

И правильно, у него небойсь на весь 95Q оформлены В+ :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:17

Re: Банк Глобус

Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:пивденный? Вам этот банк напоминает ИВК???

Це було б більш природньо.
Яке відношення Мамедова - апологета злочинної влади Януковича до Зеленського?
Может отделение удобно расположено. )
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:10

Re: Банк Глобус

программа лояльности для вкладчиков сейчас есть?
Свежие промокоды "Бонус минфина"+50грн. :D 2FNWVER , ZKOUEDP . :D
sevau
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:11

  sevau написав:программа лояльности для вкладчиков сейчас есть?

А на сайті ьанки глянути. :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:46

  Квесторе_поверніться написав:
  sevau написав:программа лояльности для вкладчиков сейчас есть?

А на сайті ьанки глянути. :wink:

ооо... там є таки приємний сюрприз
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:48

Re: Банк Глобус

  curiousobro написав:ооо... там є таки приємний сюрприз

Заінтригували.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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