Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лют, 2019 17:52
Я думал, что недосчитали день по Видсоточке без плюса...
Vorlon
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Додано: Вів 12 лют, 2019 21:12
jurasja написав:
Проверил в ИБ на Видсоточке+ ничего нет в выписке. Как посмотреть?
А у вас в ИБ разве есть выписка?
СМСка пришла о зачислении.
lel
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Додано: Вів 12 лют, 2019 21:27
lel написав: jurasja написав:
Проверил в ИБ на Видсоточке+ ничего нет в выписке. Как посмотреть?
А у вас в ИБ разве есть выписка?
СМСка пришла о зачислении.
До 10 грн смс не ходят вроде.
Aps
Повідомлень: 2481
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Додано: Вів 12 лют, 2019 21:51
Aps написав: lel написав: jurasja написав:
Проверил в ИБ на Видсоточке+ ничего нет в выписке. Как посмотреть?
А у вас в ИБ разве есть выписка?
СМСка пришла о зачислении.
До 10 грн смс не ходят вроде.
мы бы из-за 10 грн в кул центр не звонили)
дополнительно к бонусу за открытие депозита 50 гривен https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
Повідомлень: 4406
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Додано: Сер 13 лют, 2019 13:17
J написав:
мы бы из-за 10 грн в кул центр не звонили)
Да ладно, тут из-за 5 грн., СМС-информинга зайца в поле загоняют.
Black Jack - White Business
ruvex
Повідомлень: 7227
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Додано: Сер 13 лют, 2019 13:46
ruvex написав: J написав:
мы бы из-за 10 грн в кул центр не звонили)
Да ладно, тут из-за 5 грн., СМС-информинга зайца в поле загоняют.
Добрый день. Если на карте 0 грн, то эти 5 грн карту в минус загонят?
isen
Повідомлень: 281
З нами з: 21.12.15
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Додано: Сер 13 лют, 2019 14:04
Знатоки, сори может немного не в тему, а подскажите каким боком Глобус и ГлобалМани связаны? Пишут что Глобус эмитент их электронных денег. Я как раз хочу активно юзать их электронных кошелек, а тут Глобус.
Про банк ничего не знаю, поэтому прошу просветить. А при переводе с карты на карту вообще ТАС фигурирует.
ссылки на пруфы ниже.
https://globusbank.com.ua/ru/globus_rab ... lmani.html https://p2p.globalmoney.ua
Благодарю.
maina247
Повідомлень: 1
З нами з: 13.02.19
Подякував: 0 раз.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 15:43
Опытные клиенты Глобуса, подскажите, есть ли возможность выводить деньги с Глобуса без комиссий?
Вчера около 18:05 открыл себе карту "Відсоточка", и сегодня около 13:30 уже отправил СЭПом туда первые гривны (правда, пока не зашли
). Как я понял, вход бесплатный, но как бесплатно выйти?.. Пока мысли только в сторону P2P-переводов с Глобуса на карту другого банка через сторонние сервисы.
chel_v_valenkah
Повідомлень: 134
З нами з: 17.12.14
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Подякували: 9 раз.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 16:14
chel_v_valenkah написав:
Опытные клиенты Глобуса, подскажите, есть ли возможность выводить деньги с Глобуса без комиссий?
Если Вам поможет - есть Фонд в виде депо, проценты падают на карту Простир.
Снимаю без комисса в банкомате Ощада. Стройте "схему".
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Повідомлень: 2854
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