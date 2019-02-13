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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 81
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 17:52

Re: Банк Глобус

Я думал, что недосчитали день по Видсоточке без плюса... :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 6484
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 21:08

  Aps написав:
  Vorlon написав:Так а только мне не на ту карту выплатили - интересно?.. :?


Выплатили всем на В+. У вас их несколько?


Проверил в ИБ на Видсоточке+ ничего нет в выписке. Как посмотреть?
jurasja
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 21:12

  jurasja написав:Проверил в ИБ на Видсоточке+ ничего нет в выписке. Как посмотреть?

А у вас в ИБ разве есть выписка?
СМСка пришла о зачислении.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 21:27

Re: Банк Глобус

lel написав:
  jurasja написав:Проверил в ИБ на Видсоточке+ ничего нет в выписке. Как посмотреть?

А у вас в ИБ разве есть выписка?
СМСка пришла о зачислении.
До 10 грн смс не ходят вроде.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 21:51

  Aps написав:
lel написав:
  jurasja написав:Проверил в ИБ на Видсоточке+ ничего нет в выписке. Как посмотреть?

А у вас в ИБ разве есть выписка?
СМСка пришла о зачислении.
До 10 грн смс не ходят вроде.

мы бы из-за 10 грн в кул центр не звонили)
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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J
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:17

  J написав:мы бы из-за 10 грн в кул центр не звонили)

Да ладно, тут из-за 5 грн., СМС-информинга зайца в поле загоняют. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлень: 7227
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:46

  ruvex написав:
  J написав:мы бы из-за 10 грн в кул центр не звонили)

Да ладно, тут из-за 5 грн., СМС-информинга зайца в поле загоняют. :mrgreen:

Добрый день. Если на карте 0 грн, то эти 5 грн карту в минус загонят?
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:04

Знатоки, сори может немного не в тему, а подскажите каким боком Глобус и ГлобалМани связаны? Пишут что Глобус эмитент их электронных денег. Я как раз хочу активно юзать их электронных кошелек, а тут Глобус. :?: Про банк ничего не знаю, поэтому прошу просветить. А при переводе с карты на карту вообще ТАС фигурирует. :shock:
ссылки на пруфы ниже.
https://globusbank.com.ua/ru/globus_rab ... lmani.html
https://p2p.globalmoney.ua

Благодарю.
maina247
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:43

Опытные клиенты Глобуса, подскажите, есть ли возможность выводить деньги с Глобуса без комиссий? :roll:
Вчера около 18:05 открыл себе карту "Відсоточка", и сегодня около 13:30 уже отправил СЭПом туда первые гривны (правда, пока не зашли :|). Как я понял, вход бесплатный, но как бесплатно выйти?.. Пока мысли только в сторону P2P-переводов с Глобуса на карту другого банка через сторонние сервисы.
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:14

Re: Банк Глобус

  chel_v_valenkah написав:Опытные клиенты Глобуса, подскажите, есть ли возможность выводить деньги с Глобуса без комиссий?


Если Вам поможет - есть Фонд в виде депо, проценты падают на карту Простир.
Снимаю без комисса в банкомате Ощада. Стройте "схему".
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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