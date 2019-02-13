Наверняка, это в теме уже не раз упоминалось, но на горячей линии сообщили, что переводы по реквизитам зачисляют в 9, 11, 13, 16 и 18.
СМСка о зачислении пришла в 16:11.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 17:16
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:38
деньги заходят на простор под депо
если есть ИБ и карта видсоточка , то переводы между своими счетами
далее с видсоточки через р2р хоть в монобанк без %
если простор онли , то банкомат ощадбанка - средство без % номер №1
никому не верю
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