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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:16
chel_v_valenkah написав:
сегодня около 13:30 уже отправил СЭПом туда первые гривны (правда, пока не зашли
)
Наверняка, это в теме уже не раз упоминалось, но на горячей линии сообщили, что переводы по реквизитам зачисляют в 9, 11, 13, 16 и 18.
СМСка о зачислении пришла в 16:11.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 17:38
chel_v_valenkah написав:
Опытные клиенты Глобуса, подскажите, есть ли возможность выводить деньги с Глобуса без комиссий?
Вчера около 18:05 открыл себе карту "Відсоточка", и сегодня около 13:30 уже отправил СЭПом туда первые гривны (правда, пока не зашли
). Как я понял, вход бесплатный, но как бесплатно выйти?.. Пока мысли только в сторону P2P-переводов с Глобуса на карту другого банка через сторонние сервисы.
деньги заходят на простор под депо
если есть ИБ и карта видсоточка , то переводы между своими счетами
далее с видсоточки через р2р хоть в монобанк без %
если простор онли , то банкомат ощадбанка - средство без % номер №1
никому не верю
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Додано: Чет 14 лют, 2019 19:53
chel_v_valenkah написав:
Опытные клиенты Глобуса, подскажите, есть ли возможность выводить деньги с Глобуса без комиссий?
Вчера около 18:05 открыл себе карту "Відсоточка", и сегодня около 13:30 уже отправил СЭПом туда первые гривны (правда, пока не зашли
). Как я понял, вход бесплатный, но как бесплатно выйти?.. Пока мысли только в сторону P2P-переводов с Глобуса на карту другого банка через сторонние сервисы.
Да, на ТАС, Моно опробовано
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