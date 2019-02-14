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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 453454455456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 81
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:16

  chel_v_valenkah написав:сегодня около 13:30 уже отправил СЭПом туда первые гривны (правда, пока не зашли :|)

Наверняка, это в теме уже не раз упоминалось, но на горячей линии сообщили, что переводы по реквизитам зачисляют в 9, 11, 13, 16 и 18.
СМСка о зачислении пришла в 16:11.
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:38

  chel_v_valenkah написав:Опытные клиенты Глобуса, подскажите, есть ли возможность выводить деньги с Глобуса без комиссий? :roll:
Вчера около 18:05 открыл себе карту "Відсоточка", и сегодня около 13:30 уже отправил СЭПом туда первые гривны (правда, пока не зашли :|). Как я понял, вход бесплатный, но как бесплатно выйти?.. Пока мысли только в сторону P2P-переводов с Глобуса на карту другого банка через сторонние сервисы.


деньги заходят на простор под депо
если есть ИБ и карта видсоточка , то переводы между своими счетами

далее с видсоточки через р2р хоть в монобанк без %

если простор онли , то банкомат ощадбанка - средство без % номер №1 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:53

  chel_v_valenkah написав:Опытные клиенты Глобуса, подскажите, есть ли возможность выводить деньги с Глобуса без комиссий? :roll:
Вчера около 18:05 открыл себе карту "Відсоточка", и сегодня около 13:30 уже отправил СЭПом туда первые гривны (правда, пока не зашли :|). Как я понял, вход бесплатный, но как бесплатно выйти?.. Пока мысли только в сторону P2P-переводов с Глобуса на карту другого банка через сторонние сервисы.

Да, на ТАС, Моно опробовано
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