Наверняка, это в теме уже не раз упоминалось, но на горячей линии сообщили, что переводы по реквизитам зачисляют в 9, 11, 13, 16 и 18.
СМСка о зачислении пришла в 16:11.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:16
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:38
деньги заходят на простор под депо
если есть ИБ и карта видсоточка , то переводы между своими счетами
далее с видсоточки через р2р хоть в монобанк без %
если простор онли , то банкомат ощадбанка - средство без % номер №1
никому не верю
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:53
Да, на ТАС, Моно опробовано
Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:10
Re: Банк Глобус
А может не стоит в открытую писать? Почистили бы за собой...
Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:35
ol_zy
Да просто людям лень перевести несколько гривен и понять что и как работает
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:07
Ага и лавры Коваля покоя не дают... А когда прикроют возможность будет гораздо проще... Для это есть ЛС - есть желание ответьте в личку! Это я для товарищей выше, чтобы почистили за собой, пока не поздно...
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:09
Шаромига незначно ставки підняв?
Гриценко...наш Президент
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:14
Чому банка скотилась до аутсайдерів? Це слід дослідити...які думки?
Гриценко...наш Президент
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:35
Подскажите пожалуйста(можно в личку), по новой карте Видсоточка+:
- будет остаток на счете 17%? На любые пополнения-снятия тоже?
- какие тарифы на вывод с этой карты через СЭП и р2р в другие банки.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:51
1Так, з наступного дня.
2. СЕП 0,1% комісія, П2П не знаю.
Гриценко...наш Президент
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