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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 453454455456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 81
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:16

  chel_v_valenkah написав:сегодня около 13:30 уже отправил СЭПом туда первые гривны (правда, пока не зашли :|)

Наверняка, это в теме уже не раз упоминалось, но на горячей линии сообщили, что переводы по реквизитам зачисляют в 9, 11, 13, 16 и 18.
СМСка о зачислении пришла в 16:11.
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:38

  chel_v_valenkah написав:Опытные клиенты Глобуса, подскажите, есть ли возможность выводить деньги с Глобуса без комиссий? :roll:
Вчера около 18:05 открыл себе карту "Відсоточка", и сегодня около 13:30 уже отправил СЭПом туда первые гривны (правда, пока не зашли :|). Как я понял, вход бесплатный, но как бесплатно выйти?.. Пока мысли только в сторону P2P-переводов с Глобуса на карту другого банка через сторонние сервисы.


деньги заходят на простор под депо
если есть ИБ и карта видсоточка , то переводы между своими счетами

далее с видсоточки через р2р хоть в монобанк без %

если простор онли , то банкомат ощадбанка - средство без % номер №1 :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:53

  chel_v_valenkah написав:Опытные клиенты Глобуса, подскажите, есть ли возможность выводить деньги с Глобуса без комиссий? :roll:
Вчера около 18:05 открыл себе карту "Відсоточка", и сегодня около 13:30 уже отправил СЭПом туда первые гривны (правда, пока не зашли :|). Как я понял, вход бесплатный, но как бесплатно выйти?.. Пока мысли только в сторону P2P-переводов с Глобуса на карту другого банка через сторонние сервисы.

Да, на ТАС, Моно опробовано
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:10

Re: Банк Глобус

А может не стоит в открытую писать? Почистили бы за собой...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:35

ol_zy
Да просто людям лень перевести несколько гривен и понять что и как работает :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:07

  Vorlon написав:ol_zy
Да просто людям лень перевести несколько гривен и понять что и как работает :(

Ага и лавры Коваля покоя не дают... А когда прикроют возможность будет гораздо проще... Для это есть ЛС - есть желание ответьте в личку! Это я для товарищей выше, чтобы почистили за собой, пока не поздно...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:09

Шаромига незначно ставки підняв?
https://minfin.com.ua/2019/02/15/36741119/
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:14

Чому банка скотилась до аутсайдерів? :( Це слід дослідити...які думки?
https://minfin.com.ua/2019/02/15/36732936/
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:35

Подскажите пожалуйста(можно в личку), по новой карте Видсоточка+:
- будет остаток на счете 17%? На любые пополнения-снятия тоже?
- какие тарифы на вывод с этой карты через СЭП и р2р в другие банки.
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество :D
larnic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:51

  larnic написав:Подскажите пожалуйста(можно в личку), по новой карте Видсоточка+:
-1 будет остаток на счете 17%? На любые пополнения-снятия тоже?
- какие тарифы на вывод с этой карты через СЭП и р2р в другие банки.

1Так, з наступного дня.
2. СЕП 0,1% комісія, П2П не знаю.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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