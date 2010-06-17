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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 454455456457

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 81
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:34

Паршиво резервуються :(
https://minfin.com.ua/company/globus/rating/
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:54

Можно ли при открытии новой карты Видсоточка+ отключить смс-банкинг? Если да,смогу ли я пользоваться этой картой в интернет-банкинге?
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество :D
larnic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:56

  larnic написав:Можно ли при открытии новой карты Видсоточка+ отключить смс-банкинг? Если да,смогу ли я пользоваться этой картой в интернет-банкинге?

Можна...в ІБ не буде видно карти.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:07

Подскажите пожалуйста,с депозитной карты Простир -снять без комисса можно только в кассе и банкоматах Глобуса? А в Ощаде нельзя?
В тарифах везде комиссии:
https://globusbank.com.ua/images/tinymce/file/depozytna_karta_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B813082018(%D0%B4%D0%BE%D0%B4%202)(1).pdf :oops:
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество :D
larnic
 
Повідомлень: 187
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:11

  larnic написав:Подскажите пожалуйста,с депозитной карты Простир -снять без комисса можно только в кассе и банкоматах Глобуса? А в Ощаде нельзя?
В тарифах везде комиссии:
https://globusbank.com.ua/images/tinymce/file/depozytna_karta_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B813082018(%D0%B4%D0%BE%D0%B4%202)(1).pdf :oops:

До Простір карти додаткову Мастер дають. Там є більші можливості для зняття.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:13

  larnic написав:Подскажите пожалуйста,с депозитной карты Простир -снять без комисса можно только в кассе и банкоматах Глобуса? А в Ощаде нельзя?
В тарифах везде комиссии:
https://globusbank.com.ua/images/tinymce/file/depozytna_karta_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B813082018(%D0%B4%D0%BE%D0%B4%202)(1).pdf :oops:

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ruvex
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