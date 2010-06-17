RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 454455456457

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 81
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:34

Паршиво резервуються :(
https://minfin.com.ua/company/globus/rating/
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27754
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:54

Можно ли при открытии новой карты Видсоточка+ отключить смс-банкинг? Если да,смогу ли я пользоваться этой картой в интернет-банкинге?
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество :D
larnic
 
Повідомлень: 188
З нами з: 15.12.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:56

  larnic написав:Можно ли при открытии новой карты Видсоточка+ отключить смс-банкинг? Если да,смогу ли я пользоваться этой картой в интернет-банкинге?

Можна...в ІБ не буде видно карти.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27754
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:07

Подскажите пожалуйста,с депозитной карты Простир -снять без комисса можно только в кассе и банкоматах Глобуса? А в Ощаде нельзя?
В тарифах везде комиссии:
https://globusbank.com.ua/images/tinymce/file/depozytna_karta_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B813082018(%D0%B4%D0%BE%D0%B4%202)(1).pdf :oops:
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество :D
larnic
 
Повідомлень: 188
З нами з: 15.12.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:11

  larnic написав:Подскажите пожалуйста,с депозитной карты Простир -снять без комисса можно только в кассе и банкоматах Глобуса? А в Ощаде нельзя?
В тарифах везде комиссии:
https://globusbank.com.ua/images/tinymce/file/depozytna_karta_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B813082018(%D0%B4%D0%BE%D0%B4%202)(1).pdf :oops:

До Простір карти додаткову Мастер дають. Там є більші можливості для зняття.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27754
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:13

  larnic написав:Подскажите пожалуйста,с депозитной карты Простир -снять без комисса можно только в кассе и банкоматах Глобуса? А в Ощаде нельзя?
В тарифах везде комиссии:
https://globusbank.com.ua/images/tinymce/file/depozytna_karta_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B813082018(%D0%B4%D0%BE%D0%B4%202)(1).pdf :oops:

viewtopic.php?p=4582721#p4582721
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7245
З нами з: 03.11.08
Подякував: 416 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:23

На горячке сказали,что по карте Простор снятие в Ощаде -комиссия 1% +2грн. А как без комиссии в Ощаде с Простора снять? Подскажите пожалуйста.
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество :D
larnic
 
Повідомлень: 188
З нами з: 15.12.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:14

у львівському відділенні жодного старого працівника :(
сьогодні поповнював В+, так касир замість поповнення вибила виплату, думав попав на 1% + 2 грн, але повернули суму комісії не знаю за рахунок чиїх коштів, правда, виясняли з Києвом чи можна відмінити, виявилось, що ні :(
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 19.04.16
Подякував: 114 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:16

  larnic написав:На горячке сказали,что по карте Простор снятие в Ощаде -комиссия 1% +2грн. А как без комиссии в Ощаде с Простора снять? Подскажите пожалуйста.

В Сенса питайте...каже що можна...знімаю з МАстера додаткового, Простір навіть не активовував.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27754
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 454455456457
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Prestol, TDK, vitaliy1111, wolt450 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6777, 6778, 6779
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
67781 8345346
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 19:25
Олег1964
А-Банк 1 ... 1163, 1164, 1165
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11641 1690257
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 18:44
Квесторе_поверніться
Місто Банк 1 ... 49, 50, 51
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
505 103839
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 18:38
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14473)
15.02.2019 19:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.