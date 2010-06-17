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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:57
larnic написав:
На горячке сказали,что по карте Простор снятие в Ощаде -комиссия 1% +2грн. А как без комиссии в Ощаде с Простора снять? Подскажите пожалуйста.
Снимал в январе и феврале в банкомате Ощадбанка - никакой комиссии не было.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:59
pavyak написав:
Під депо перевипустили Простір, плати за смс в тарифах не знайшов. Дівчата також, а про тарифи по своїх картках як завжди не в курсах. Тому лишив поки. Ті копійки що там лишились поки висять.
По депозитним карткам смс не тарифікуються.
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