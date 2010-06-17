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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 455456457458

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 81
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:57

  larnic написав:На горячке сказали,что по карте Простор снятие в Ощаде -комиссия 1% +2грн. А как без комиссии в Ощаде с Простора снять? Подскажите пожалуйста.

Снимал в январе и феврале в банкомате Ощадбанка - никакой комиссии не было.
denmayer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:59

  pavyak написав:Під депо перевипустили Простір, плати за смс в тарифах не знайшов. Дівчата також, а про тарифи по своїх картках як завжди не в курсах. Тому лишив поки. Ті копійки що там лишились поки висять.

По депозитним карткам смс не тарифікуються.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 110
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  #<1 ... 455456457458
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