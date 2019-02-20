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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:57
larnic написав:
На горячке сказали,что по карте Простор снятие в Ощаде -комиссия 1% +2грн. А как без комиссии в Ощаде с Простора снять? Подскажите пожалуйста.
Снимал в январе и феврале в банкомате Ощадбанка - никакой комиссии не было.
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denmayer
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:59
pavyak написав:
Під депо перевипустили Простір, плати за смс в тарифах не знайшов. Дівчата також, а про тарифи по своїх картках як завжди не в курсах. Тому лишив поки. Ті копійки що там лишились поки висять.
По депозитним карткам смс не тарифікуються.
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Людина з вулиці
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Додано: Сер 20 лют, 2019 21:28
у відділенні зможуть відкрити депо з внесенням коштів з відсоточки+ та ще й без комісії? Чи треба приносити готівку?
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casper12
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Додано: Сер 20 лют, 2019 21:32
casper12 написав:
у відділенні зможуть відкрити депо з внесенням коштів з відсоточки+ та ще й без комісії? Чи треба приносити готівку?
Відкрити на 1000, в ІБ поповнити з В+.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 лют, 2019 21:34
Квесторе_поверніться це для мінфіна, треба одразу 30к. Не хотілося б готівкою вести, з відсоточки+ було б зручніше.
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casper12
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Додано: Сер 20 лют, 2019 22:11
casper12 написав:Квесторе_поверніться
це для мінфіна, треба одразу 30к. Не хотілося б готівкою вести, з відсоточки+ було б зручніше.
тогда нуна открывать в отделении текущий, на него скинуть с В+ и потом уже открываться на 30К
думаю часик в отделении прийдётся просидеть
... делайте хоть что-нибудь!
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