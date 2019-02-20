Снимал в январе и феврале в банкомате Ощадбанка - никакой комиссии не было.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:57
Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:59
По депозитним карткам смс не тарифікуються.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:28
у відділенні зможуть відкрити депо з внесенням коштів з відсоточки+ та ще й без комісії? Чи треба приносити готівку?
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:32
Відкрити на 1000, в ІБ поповнити з В+.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:34
Квесторе_поверніться це для мінфіна, треба одразу 30к. Не хотілося б готівкою вести, з відсоточки+ було б зручніше.
Додано: Сер 20 лют, 2019 22:11
тогда нуна открывать в отделении текущий, на него скинуть с В+ и потом уже открываться на 30К
думаю часик в отделении прийдётся просидеть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:21
Можно открыть депозит с самостоятельным внесением (переводом) средств в течении дня с В+.
Приходите, открываете и уточняете сразу, что пополните сами на всю сумму сегодня. После открытия программная возможность пополнения в ИБ уже будет (Мои счета->Ваш депозит-> Операции с депозитом (внизу)).
В удобное время пополняете, отзваниваетесь по договоренности.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:48
Re: Банк Глобус
дякую за поради!
плюсанув.
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