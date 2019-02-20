RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 455456457458

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 81
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:57

  larnic написав:На горячке сказали,что по карте Простор снятие в Ощаде -комиссия 1% +2грн. А как без комиссии в Ощаде с Простора снять? Подскажите пожалуйста.

Снимал в январе и феврале в банкомате Ощадбанка - никакой комиссии не было.
denmayer
 
Повідомлень: 25
З нами з: 17.10.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:59

  pavyak написав:Під депо перевипустили Простір, плати за смс в тарифах не знайшов. Дівчата також, а про тарифи по своїх картках як завжди не в курсах. Тому лишив поки. Ті копійки що там лишились поки висять.

По депозитним карткам смс не тарифікуються.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 156
З нами з: 27.12.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:28

у відділенні зможуть відкрити депо з внесенням коштів з відсоточки+ та ще й без комісії? Чи треба приносити готівку?
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 879
З нами з: 24.12.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:32

  casper12 написав:у відділенні зможуть відкрити депо з внесенням коштів з відсоточки+ та ще й без комісії? Чи треба приносити готівку?

Відкрити на 1000, в ІБ поповнити з В+.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27951
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:34

Квесторе_поверніться це для мінфіна, треба одразу 30к. Не хотілося б готівкою вести, з відсоточки+ було б зручніше.
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 879
З нами з: 24.12.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 22:11

  casper12 написав:Квесторе_поверніться це для мінфіна, треба одразу 30к. Не хотілося б готівкою вести, з відсоточки+ було б зручніше.

тогда нуна открывать в отделении текущий, на него скинуть с В+ и потом уже открываться на 30К
думаю часик в отделении прийдётся просидеть
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27435
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2198 раз.
Подякували: 3165 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:21

  casper12 написав:у відділенні зможуть відкрити депо з внесенням коштів з відсоточки+ та ще й без комісії? Чи треба приносити готівку?

Можно открыть депозит с самостоятельным внесением (переводом) средств в течении дня с В+.
Приходите, открываете и уточняете сразу, что пополните сами на всю сумму сегодня. После открытия программная возможность пополнения в ИБ уже будет (Мои счета->Ваш депозит-> Операции с депозитом (внизу)).
В удобное время пополняете, отзваниваетесь по договоренности.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7266
З нами з: 03.11.08
Подякував: 418 раз.
Подякували: 1105 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:48

Re: Банк Глобус

дякую за поради!
плюсанув.
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 879
З нами з: 24.12.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 455456457458
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], IDAN, IGNAT, kostya77, lel, ramaz, SHURICK76, slasva, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3397, 3398, 3399
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33980 4184295
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 14:25
tarasum
Альфа-Банк 1 ... 6795, 6796, 6797
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
67961 8365051
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 14:22
Ivanhoe
А-Банк 1 ... 1166, 1167, 1168
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11670 1695661
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 12:47
NO PASARAN

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.