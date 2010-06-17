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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:25
"По-домашнему" Full Edition
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:26
да бывает такое ... однофамильца проверяйте ...
коллега-свин слал сэп себе, а пришло его жене ...
они вручную обрабатываю и путают
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:29
Re: Банк Глобус
Ну да, пофиг на тот номер счета, тем более, шо у всех он на 2620 начинается. Хлавное шобы первые три бухвы фамилии совпало
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:43
Re: Банк Глобус
Не. Ну было было. Но шоб такое. Там что приматы разбирают сэп?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:46
Дык прямых номеров нет поддержки, вот и чудят менеджеры-парсеры
Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:55
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:20
Да нет, однофамильцев у меня в Украине по пальцам посчитать
А здесь не совпала не только фамилия, но даже пол получателя Как это ухитрились сделать, сам в недоумении.
Кстати, уже нашелся владелец денег, из чего я сделал вывод, что таки этот форум очень читаемый.
Информирую прежде всего для него: только что повторно звонил в банк, девушка на ГЛ сказала: "Ведется расследование, остатки поправят после 13:30". Т.е. в это время будет обновление остатков. Пока у меня висит старый (с чужими деньгами), а у хозяина - без них...
И вот какие выводы я сделал:
1. В "Глобусе" реально очень стараются угодить клиенту, но... все делается не просто вручную, а очень вручную. И разносят, даже не глядя на номер счета в назначении платежа, а скорее на фамилию.
2. Все можно исправить, если вовремя постучать на ГЛ. Как я понимаю, не позвони я сам о том, что "у меня чужие деньги!", банк бы долго еще не обнаружил. Ведь искать бы пришлось по сумме зачисления, а у меня зачислилось одной (!!!) суммой - и мои, и чужие.
3. Следите за карманами, т.е. за своими деньгами. Прецедент уже есть.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:33
вывод не совсем верный ... сэпом шлют деньги тока свини .. рядовой олень даже слово такого не знает как СЭП ... естественно тут концентрация свиней максимальная, поэтому и нашелся )
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:35
Искатель
по п2. ... это смс пришло у вас одной суммой (т.к. укркарт отсинхронил одновременно) ... а проводки по счету идут все как положено теми же траншами как и отправлялось
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:46
Re: Банк Глобус
В общем, у кого еще нарисовались лишние деньги, пишите мне.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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