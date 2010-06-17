RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 480481482483>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 81
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:25

"По-домашнему" Full Edition :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8168
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6002 раз.
Подякували: 2310 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:26

  Искатель написав:Ну, Глобус чудит...
Сегодня мне зачислили почти 15000 грн чужих денег :) Самое интересное, что я действительно ждал свою сумму, но не столько же :)
Перезвонил на них, говорю: "Что за фигня?" Оказывается, зачислили две суммы: мою и чужую. Обратил внимание, сказал, мне чужого не надо. Пусть разбираются.

Если кто-то из форумчан отправлял сумму ХХХХХ,25 грн на Глобус, постучитесь в личку. Это значит Ваши деньги мне упали. Я подскажу, где искать.


да бывает такое ... однофамильца проверяйте ...
коллега-свин слал сэп себе, а пришло его жене ...
они вручную обрабатываю и путают
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35947
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5703 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:29

Re: Банк Глобус

  IMPRINTER написав:да бывает такое ... однофамильца проверяйте ...
коллега-свин слал сэп себе, а пришло его жене ...
они вручную обрабатываю и путают

Ну да, пофиг на тот номер счета, тем более, шо у всех он на 2620 начинается. Хлавное шобы первые три бухвы фамилии совпало :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28043
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2259 раз.
Подякували: 3256 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:43

Re: Банк Глобус

Не. Ну было было. Но шоб такое. Там что приматы разбирают сэп?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4405
З нами з: 05.04.11
Подякував: 699 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:46

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:да бывает такое ... однофамильца проверяйте ...
коллега-свин слал сэп себе, а пришло его жене ...
они вручную обрабатываю и путают

Ну да, пофиг на тот номер счета, тем более, шо у всех он на 2620 начинается. Хлавное шобы первые три бухвы фамилии совпало :mrgreen: :mrgreen:

Дык прямых номеров нет поддержки, вот и чудят менеджеры-парсеры
curiousobro
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 21.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:55

  DENVER_S написав:Не. Ну было было. Но шоб такое. Там что приматы разбирают сэп?


Ручная работа, епте)
Зображення
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 609
З нами з: 30.11.12
Подякував: 72 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:20

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:да бывает такое ... однофамильца проверяйте ...
коллега-свин слал сэп себе, а пришло его жене ...
они вручную обрабатываю и путают

Ну да, пофиг на тот номер счета, тем более, шо у всех он на 2620 начинается. Хлавное шобы первые три бухвы фамилии совпало :mrgreen: :mrgreen:


Да нет, однофамильцев у меня в Украине по пальцам посчитать :)
А здесь не совпала не только фамилия, но даже пол получателя :) Как это ухитрились сделать, сам в недоумении.

Кстати, уже нашелся владелец денег, из чего я сделал вывод, что таки этот форум очень читаемый.
Информирую прежде всего для него: только что повторно звонил в банк, девушка на ГЛ сказала: "Ведется расследование, остатки поправят после 13:30". Т.е. в это время будет обновление остатков. Пока у меня висит старый (с чужими деньгами), а у хозяина - без них...

И вот какие выводы я сделал:
1. В "Глобусе" реально очень стараются угодить клиенту, но... все делается не просто вручную, а очень вручную. И разносят, даже не глядя на номер счета в назначении платежа, а скорее на фамилию.
2. Все можно исправить, если вовремя постучать на ГЛ. Как я понимаю, не позвони я сам о том, что "у меня чужие деньги!", банк бы долго еще не обнаружил. Ведь искать бы пришлось по сумме зачисления, а у меня зачислилось одной (!!!) суммой - и мои, и чужие.
3. Следите за карманами, т.е. за своими деньгами. Прецедент уже есть.
Искатель
 
Повідомлень: 2634
З нами з: 22.02.16
Подякував: 390 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:33

  Искатель написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:да бывает такое ... однофамильца проверяйте ...
коллега-свин слал сэп себе, а пришло его жене ...
они вручную обрабатываю и путают


Кстати, уже нашелся владелец денег, из чего я сделал вывод, что таки этот форум очень читаемый.


вывод не совсем верный ... сэпом шлют деньги тока свини .. рядовой олень даже слово такого не знает как СЭП ... естественно тут концентрация свиней максимальная, поэтому и нашелся )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35947
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5703 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:35

Искатель

по п2. ... это смс пришло у вас одной суммой (т.к. укркарт отсинхронил одновременно) ... а проводки по счету идут все как положено теми же траншами как и отправлялось
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35947
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5703 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:46

Re: Банк Глобус

В общем, у кого еще нарисовались лишние деньги, пишите мне.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4405
З нами з: 05.04.11
Подякував: 699 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 480481482483>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, kostya77, lincoln2, Marica, ternfield, wolt450 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 19, 20, 21
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
206 45966
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 кві, 2019 12:06
Marica
Місто Банк 1 ... 52, 53, 54
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
531 111164
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 кві, 2019 11:45
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 7046, 7047, 7048
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
70471 8581770
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 кві, 2019 10:57
Seva

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (297)
26.04.2019 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.