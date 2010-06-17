Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:20

clientage написав: IMPRINTER написав: да бывает такое ... однофамильца проверяйте ...

коллега-свин слал сэп себе, а пришло его жене ...

они вручную обрабатываю и путают да бывает такое ... однофамильца проверяйте ...коллега-свин слал сэп себе, а пришло его жене ...они вручную обрабатываю и путают

Ну да, пофиг на тот номер счета, тем более, шо у всех он на 2620 начинается. Хлавное шобы первые три бухвы фамилии совпало Ну да, пофиг на тот номер счета, тем более, шо у всех он на 2620 начинается. Хлавное шобы первые три бухвы фамилии совпало

Да нет, однофамильцев у меня в Украине по пальцам посчитатьА здесь не совпала не только фамилия, но даже пол получателяКак это ухитрились сделать, сам в недоумении.Кстати, уже нашелся владелец денег, из чего я сделал вывод, что таки этот форум очень читаемый.Информирую прежде всего для него: только что повторно звонил в банк, девушка на ГЛ сказала: "Ведется расследование, остатки поправят после 13:30". Т.е. в это время будет обновление остатков. Пока у меня висит старый (с чужими деньгами), а у хозяина - без них...И вот какие выводы я сделал:1. В "Глобусе" реально очень стараются угодить клиенту, но... все делается не просто вручную, а очень вручную. И разносят, даже не глядя на номер счета в назначении платежа, а скорее на фамилию.2. Все можно исправить, если вовремя постучать на ГЛ. Как я понимаю, не позвони я сам о том, что "у меня чужие деньги!", банк бы долго еще не обнаружил. Ведь искать бы пришлось по сумме зачисления, а у меня зачислилось одной (!!!) суммой - и мои, и чужие.3. Следите за карманами, т.е. за своими деньгами. Прецедент уже есть.