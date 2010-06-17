Зараз перевіримо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:47
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:04
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:18
Re: Банк Глобус
Тогда надо запилить голосовалку в шапке глобуса:
Кто готов добровольно вернуть деньги по ошибке зачисленные приматами.
Будем выявлять неблагонадежных.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:40
Господа, а сэп из аллы утренний кому то приходил? А то чую мои бабки тоже не туда зачислили?
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:00
Немає в мене чужих грошей...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:02
Да Шаромыжник вчерашнюю парс-команду к стенке поставил, а седня еще не успели набрать
... делайте хоть что-нибудь!
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