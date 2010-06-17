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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 480481482483

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 81
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:47

  DENVER_S написав:В общем, у кого еще нарисовались лишние деньги, пишите мне.

Зараз перевіримо. :D
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:04

  DENVER_S написав:В общем, у кого еще нарисовались лишние деньги, пишите мне.

Нема дурних. :) :)
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:18

Re: Банк Глобус

Тогда надо запилить голосовалку в шапке глобуса:
Кто готов добровольно вернуть деньги по ошибке зачисленные приматами.
Будем выявлять неблагонадежных.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:40

Господа, а сэп из аллы утренний кому то приходил? А то чую мои бабки тоже не туда зачислили?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:00

Немає в мене чужих грошей... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:02

  IMPRINTER написав:Господа, а сэп из аллы утренний кому то приходил? А то чую мои бабки тоже не туда зачислили?

Да Шаромыжник вчерашнюю парс-команду к стенке поставил, а седня еще не успели набрать :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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