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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 481482483484

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 81
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:05

  IMPRINTER написав:Господа, а сэп из аллы утренний кому то приходил? А то чую мои бабки тоже не туда зачислили?

Дошло и из Аллы.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:08

  wig написав:Все свое дошло, лишнего не добавилось.
Конечно! Банк то теперь - президентский.

Зе-Банк :mrgreen: :mrgreen:
Нее
:mrgreen: -банк
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:02

  guntherhouse777 написав:Слишком много свинского сэпа на Глобус вчера-сегодня, видимо))

Сала много не бывает.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 06:44

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