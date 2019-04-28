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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:05
IMPRINTER написав:
Господа, а сэп из аллы утренний кому то приходил? А то чую мои бабки тоже не туда зачислили?
Дошло и из Аллы.
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wig
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:08
wig написав:
Все свое дошло, лишнего не добавилось.
Конечно! Банк то теперь - президентский.
Зе-Банк
Нее
-банк
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:02
guntherhouse777 написав:
Слишком много свинского сэпа на Глобус вчера-сегодня, видимо))
Сала много не бывает.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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Додано: Нед 28 кві, 2019 06:44
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greenozon
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Додано: Нед 28 кві, 2019 16:15
greenozon написав:
https://globusbank.com.ua/ua/vnimaniyu-klientov-globus-banka-2.html
Докизделись. Начинают закручивать гаечки для р2р.
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Mathias
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Додано: Нед 28 кві, 2019 16:40
Mathias
Відсоточку+ не тронули пока.
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Amid
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Додано: Нед 28 кві, 2019 17:44
Amid написав:Mathias
Відсоточку+ не тронули пока.
Этого ещё не хватало, но таскуны мешков стали уже настолько заметными, что лавочка скоро сыграет в тазик.
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Mathias
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Додано: Нед 28 кві, 2019 18:06
вы задолбали двое. еще на площади пойдите прокричите.
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mephala
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Додано: Пон 29 кві, 2019 10:00
Почистили бы за собой, оба. И думали, что писать...
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Искатель
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