Дошло и из Аллы.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:05
Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:08
Зе-Банк
Нее
-банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:02
Сала много не бывает.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Нед 28 кві, 2019 06:44
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 28 кві, 2019 16:15
Додано: Нед 28 кві, 2019 17:44
Додано: Нед 28 кві, 2019 18:06
Re: Банк Глобус
вы задолбали двое. еще на площади пойдите прокричите.
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:11
А зачем чистить? Каждый потребитель банковских услуг должен владеть необходимой, доступной, достоверной и своевременной информацией о продукции, которая обеспечивает возможность ее сознательного и компетентного выбора, и должна быть предоставлена потребителю до заказа им услуги, при этом, не являясь рекламой (статья 15 Закона Украины "О защите прав потребителей".
Насколько я понял, банк изменил тарифы на вывод из него средств.
Потребитель имеет право знать эту информацию до ввода средств в банк.
Потребитель имеет право, исходя из любой информации о банке, самостоятельно оценить степень риска сотрудничества с ним и принять свое осознанное решение.
Чтобы потом потребителя не обвиняли, как руководитель российского ВТБ господин Костин, что, якобы, они предупреждали, чтобы не несли к ним депозиты, в то время как банк проводил акции по сдаче в аренду по льготным ставкам индивидуальных сейфов за размещение депозитов от 10 000 долларов (евро), а когда это не удалось, разыгрывал призы до дня отнесения его к проблемным 13 ноября 2018 года, и это осуществлялось под надзором куратора НБУ.
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