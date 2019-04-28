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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 482483484485>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 81
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:05

  IMPRINTER написав:Господа, а сэп из аллы утренний кому то приходил? А то чую мои бабки тоже не туда зачислили?

Дошло и из Аллы.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:08

  wig написав:Все свое дошло, лишнего не добавилось.
Конечно! Банк то теперь - президентский.

Зе-Банк :mrgreen: :mrgreen:
Нее
:mrgreen: -банк
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:02

  guntherhouse777 написав:Слишком много свинского сэпа на Глобус вчера-сегодня, видимо))

Сала много не бывает.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 16:15

  greenozon написав:https://globusbank.com.ua/ua/vnimaniyu-klientov-globus-banka-2.html


Докизделись. Начинают закручивать гаечки для р2р.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 16:40

Mathias
Відсоточку+ не тронули пока.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 17:44

  Amid написав:Mathias
Відсоточку+ не тронули пока.


Этого ещё не хватало, но таскуны мешков стали уже настолько заметными, что лавочка скоро сыграет в тазик.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 18:06

Re: Банк Глобус

вы задолбали двое. еще на площади пойдите прокричите.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 10:00

Почистили бы за собой, оба. И думали, что писать...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:11

  Искатель написав:Почистили бы за собой, оба. И думали, что писать...


А зачем чистить? Каждый потребитель банковских услуг должен владеть необходимой, доступной, достоверной и своевременной информацией о продукции, которая обеспечивает возможность ее сознательного и компетентного выбора, и должна быть предоставлена потребителю до заказа им услуги, при этом, не являясь рекламой (статья 15 Закона Украины "О защите прав потребителей".

Насколько я понял, банк изменил тарифы на вывод из него средств.
Потребитель имеет право знать эту информацию до ввода средств в банк.
Потребитель имеет право, исходя из любой информации о банке, самостоятельно оценить степень риска сотрудничества с ним и принять свое осознанное решение.

Чтобы потом потребителя не обвиняли, как руководитель российского ВТБ господин Костин, что, якобы, они предупреждали, чтобы не несли к ним депозиты, в то время как банк проводил акции по сдаче в аренду по льготным ставкам индивидуальных сейфов за размещение депозитов от 10 000 долларов (евро), а когда это не удалось, разыгрывал призы до дня отнесения его к проблемным 13 ноября 2018 года, и это осуществлялось под надзором куратора НБУ.
Igneus
 
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