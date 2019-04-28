Додано: Пон 29 кві, 2019 14:11

Искатель написав: Почистили бы за собой, оба. И думали, что писать... Почистили бы за собой, оба. И думали, что писать...

А зачем чистить? Каждый потребитель банковских услуг должен владеть необходимой, доступной, достоверной и своевременной информацией о продукции, которая обеспечивает возможность ее сознательного и компетентного выбора, и должна быть предоставлена потребителю до заказа им услуги, при этом, не являясь рекламой (статья 15 Закона Украины "О защите прав потребителей".Насколько я понял, банк изменил тарифы на вывод из него средств.Потребитель имеет право знать эту информацию до ввода средств в банк.Потребитель имеет право, исходя из любой информации о банке, самостоятельно оценить степень риска сотрудничества с ним и принять свое осознанное решение.Чтобы потом потребителя не обвиняли, как, что, якобы, они предупреждали, чтобы не несли к ним депозиты, в то время как банк проводил акции по сдаче в аренду по льготным ставкам индивидуальных сейфов за размещение депозитов от 10 000 долларов (евро), а когда это не удалось, разыгрывал призы до дня отнесения его к проблемным 13 ноября 2018 года, и это осуществлялось под надзором куратора НБУ.