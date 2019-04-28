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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:13
откуда только такие и беруться на фин форуме. хотя таких везде наверное хватает.
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mephala
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klug