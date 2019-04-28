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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:13
Re: Банк Глобус
откуда только такие и беруться на фин форуме. хотя таких везде наверное хватает.
Додано: Пон 29 кві, 2019 15:04
Никоим образом не хочу Вас чем-то оскорбить, а лишь проинформировать.
Почитайте практику применения национальными судами решения Евросуда в деле "Золотас против Греции (№ 2)" по жалобе греческого адвоката Золотаса на нарушение его прав банком:
"... Європейський суд з прав людини у справі ZOLOTAS ПРОТИ ГРЕЦІЇ (No 2) зазначив наступне: «Суд зазначає, що на підставі статті 830 Цивільного кодексу, якщо особа, яка кладе суму грошей у банк, передає йому право користування нею, то банк має її зберігати і, якщо він використовує її на власну користь, повернути вкладнику еквівалентну суму за умовами угоди. Отже, власник рахунку може добросовісно очікувати, аби вклад до банку перебував у безпеці, особливо якщо він помічає, що на його рахунок нараховуються відсотки. Закономірно, він очікуватиме, що йому повідомлять про ситуацію, яка загрожуватиме стабільності угоди, яку він уклав з банком, і його фінансовим інтересам, аби він міг заздалегідь вжити заходів з метою дотримання законів і збереження свого права власності. Подібні довірчі стосунки невід'ємні для банківських операцій і пов'язаним з ними правом".
Кроме того, обратите внимание на рассказ А.П. Чехова "Пари" с главой 3, которую он удалил в последний момент:
Так что на форуме мы беремся ... оттуда, чтобы своим непредвзятым взглядом оценивать действия и бездействия банкиров И для уравновешивания банкиров нашего количества, действительно, достаточно
Наконец, я являюсь клиентом "Глобуса" и не злоупотребляю своим поведением на его профильной ветке, так как здесь это мои первые комментарии.
Додано: Пон 29 кві, 2019 15:36
Сало надо перепрятать раз такое дело
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