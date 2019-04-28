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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 482483484485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 81
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:13

Re: Банк Глобус

откуда только такие и беруться на фин форуме. хотя таких везде наверное хватает.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 15:04

  mephala написав:откуда только такие и беруться на фин форуме. хотя таких везде наверное хватает.


Никоим образом не хочу Вас чем-то оскорбить, а лишь проинформировать.

Почитайте практику применения национальными судами решения Евросуда в деле "Золотас против Греции (№ 2)" по жалобе греческого адвоката Золотаса на нарушение его прав банком:

https://hra.court.gov.ua/sud2090/inf_co ... /uzag16c17

"... Європейський суд з прав людини у справі ZOLOTAS ПРОТИ ГРЕЦІЇ (No 2) зазначив наступне: «Суд зазначає, що на підставі статті 830 Цивільного кодексу, якщо особа, яка кладе суму грошей у банк, передає йому право користування нею, то банк має її зберігати і, якщо він використовує її на власну користь, повернути вкладнику еквівалентну суму за умовами угоди. Отже, власник рахунку може добросовісно очікувати, аби вклад до банку перебував у безпеці, особливо якщо він помічає, що на його рахунок нараховуються відсотки. Закономірно, він очікуватиме, що йому повідомлять про ситуацію, яка загрожуватиме стабільності угоди, яку він уклав з банком, і його фінансовим інтересам, аби він міг заздалегідь вжити заходів з метою дотримання законів і збереження свого права власності. Подібні довірчі стосунки невід'ємні для банківських операцій і пов'язаним з ними правом".

Кроме того, обратите внимание на рассказ А.П. Чехова "Пари" с главой 3, которую он удалил в последний момент:
http://chehov-lit.ru/chehov/text/pari.htm
http://chehov-lit.ru/chehov/text/varian ... y-t7-3.htm

Так что на форуме мы беремся ... оттуда, чтобы своим непредвзятым взглядом оценивать действия и бездействия банкиров :) И для уравновешивания банкиров нашего количества, действительно, достаточно :)

Наконец, я являюсь клиентом "Глобуса" и не злоупотребляю своим поведением на его профильной ветке, так как здесь это мои первые комментарии.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 15:36

  DENVER_S написав:
  guntherhouse777 написав:Слишком много свинского сэпа на Глобус вчера-сегодня, видимо))

Сала много не бывает.
Сало надо перепрятать раз такое дело :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 16:35

  Igneus написав:А зачем чистить? Каждый потребитель банковских услуг должен владеть необходимой, доступной, достоверной и своевременной информацией о продукции, которая обеспечивает возможность ее сознательного и компетентного выбора, и должна быть предоставлена потребителю до заказа им услуги, при этом, не являясь рекламой (статья 15 Закона Украины "О защите прав потребителей".

Насколько я понял, банк изменил тарифы на вывод из него средств.
Потребитель имеет право знать эту информацию до ввода средств в банк.
Потребитель имеет право, исходя из любой информации о банке, самостоятельно оценить степень риска сотрудничества с ним и принять свое осознанное решение.

Пояснюю, форумчани пропонують почистити не інформацію про зміну тарифів, а інформацію, що за певних обставин може стимулювати банк до внесення нових змін у широкий спектр продуктів, істотно погіршивши їх умови. Хоча, з дотриманням процедури, це є правом банку, але нам, як користувачам послуг, хотілося б максимально відтермінувати такі заходи доступними нам інструментами, зокрема утримуючись від постійного акцентування на деяких особливостях певних продуктів банку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 16:51

  Igneus написав:...


"Если тебе тепло и уютно — сиди и не чирикай."(с)

Поищите эту притчу.
Надеюсь она вам намекнет на столь резкую реакцию со стороны форумчан.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:44

  curiousobro написав:
  Igneus написав:...


"Если тебе тепло и уютно — сиди и не чирикай."(с)

Поищите эту притчу.
Надеюсь она вам намекнет на столь резкую реакцию со стороны форумчан.


А Вы хотите прозу Чехова парировать итальянским комедийным спагетти-вестерном 1973 года?
На просмотр фильмов не хватает времени, тем более, тратить его на комедии.
Наконец, об этом писал еще Есенин в 1924 году в "Руси уходящей".
Там у него есть строки о пруде, если Вы к этому призываете.
Офф.
Igneus
 
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