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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:13
Re: Банк Глобус
откуда только такие и беруться на фин форуме. хотя таких везде наверное хватает.
Додано: Пон 29 кві, 2019 15:04
Никоим образом не хочу Вас чем-то оскорбить, а лишь проинформировать.
Почитайте практику применения национальными судами решения Евросуда в деле "Золотас против Греции (№ 2)" по жалобе греческого адвоката Золотаса на нарушение его прав банком:
"... Європейський суд з прав людини у справі ZOLOTAS ПРОТИ ГРЕЦІЇ (No 2) зазначив наступне: «Суд зазначає, що на підставі статті 830 Цивільного кодексу, якщо особа, яка кладе суму грошей у банк, передає йому право користування нею, то банк має її зберігати і, якщо він використовує її на власну користь, повернути вкладнику еквівалентну суму за умовами угоди. Отже, власник рахунку може добросовісно очікувати, аби вклад до банку перебував у безпеці, особливо якщо він помічає, що на його рахунок нараховуються відсотки. Закономірно, він очікуватиме, що йому повідомлять про ситуацію, яка загрожуватиме стабільності угоди, яку він уклав з банком, і його фінансовим інтересам, аби він міг заздалегідь вжити заходів з метою дотримання законів і збереження свого права власності. Подібні довірчі стосунки невід'ємні для банківських операцій і пов'язаним з ними правом".
Кроме того, обратите внимание на рассказ А.П. Чехова "Пари" с главой 3, которую он удалил в последний момент:
Так что на форуме мы беремся ... оттуда, чтобы своим непредвзятым взглядом оценивать действия и бездействия банкиров И для уравновешивания банкиров нашего количества, действительно, достаточно
Наконец, я являюсь клиентом "Глобуса" и не злоупотребляю своим поведением на его профильной ветке, так как здесь это мои первые комментарии.
Додано: Пон 29 кві, 2019 15:36
Сало надо перепрятать раз такое дело
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 29 кві, 2019 16:35
Пояснюю, форумчани пропонують почистити не інформацію про зміну тарифів, а інформацію, що за певних обставин може стимулювати банк до внесення нових змін у широкий спектр продуктів, істотно погіршивши їх умови. Хоча, з дотриманням процедури, це є правом банку, але нам, як користувачам послуг, хотілося б максимально відтермінувати такі заходи доступними нам інструментами, зокрема утримуючись від постійного акцентування на деяких особливостях певних продуктів банку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 29 кві, 2019 16:51
Додано: Пон 29 кві, 2019 18:44
А Вы хотите прозу Чехова парировать итальянским комедийным спагетти-вестерном 1973 года?
На просмотр фильмов не хватает времени, тем более, тратить его на комедии.
Наконец, об этом писал еще Есенин в 1924 году в "Руси уходящей".
Там у него есть строки о пруде, если Вы к этому призываете.
Офф.
Додано: Пон 29 кві, 2019 19:59
Додано: Пон 29 кві, 2019 20:44
Іскателям дорога на ЧЧЧЧ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:47
Re: Банк Глобус
Извините, но вы все, когда нибудь заткнетесь?
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Додано: Пон 29 кві, 2019 21:53
Тише все, деньги спят и любят тишину
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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