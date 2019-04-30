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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:05
IMPRINTER написав:
Господа, а сэп из аллы утренний кому то приходил? А то чую мои бабки тоже не туда зачислили?
Дошло и из Аллы.
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wig
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:08
wig написав:
Все свое дошло, лишнего не добавилось.
Конечно! Банк то теперь - президентский.
Зе-Банк
Нее
-банк
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:02
guntherhouse777 написав:
Слишком много свинского сэпа на Глобус вчера-сегодня, видимо))
Сала много не бывает.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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Додано: Нед 28 кві, 2019 06:44
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greenozon
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Додано: Нед 28 кві, 2019 16:15
greenozon написав:
https://globusbank.com.ua/ua/vnimaniyu-klientov-globus-banka-2.html
Докизделись. Начинают закручивать гаечки для р2р.
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Mathias
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Додано: Нед 28 кві, 2019 16:40
Mathias
Відсоточку+ не тронули пока.
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Amid
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Додано: Нед 28 кві, 2019 17:44
Amid написав:Mathias
Відсоточку+ не тронули пока.
Этого ещё не хватало, но таскуны мешков стали уже настолько заметными, что лавочка скоро сыграет в тазик.
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Mathias
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Додано: Пон 29 кві, 2019 15:36
DENVER_S написав: guntherhouse777 написав:
Слишком много свинского сэпа на Глобус вчера-сегодня, видимо))
Сала много не бывает.
Сало надо перепрятать раз такое дело
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Пон 29 кві, 2019 16:35
Igneus написав:А зачем чистить?
Каждый потребитель банковских услуг должен владеть необходимой, доступной, достоверной и своевременной информацией о продукции, которая обеспечивает возможность ее сознательного и компетентного выбора, и должна быть предоставлена потребителю до заказа им услуги, при этом, не являясь рекламой (статья 15 Закона Украины "О защите прав потребителей".
Насколько я понял, банк изменил тарифы на вывод из него средств.
Потребитель имеет право знать эту информацию до ввода средств в банк.
Потребитель имеет право, исходя из любой информации о банке, самостоятельно оценить степень риска сотрудничества с ним и принять свое осознанное решение.
Пояснюю, форумчани пропонують почистити не інформацію про зміну тарифів, а інформацію, що за певних обставин може стимулювати банк до внесення нових змін у широкий спектр продуктів, істотно погіршивши їх умови. Хоча, з дотриманням процедури, це є правом банку, але нам, як користувачам послуг, хотілося б максимально відтермінувати такі заходи доступними нам інструментами, зокрема утримуючись від постійного акцентування на деяких особливостях певних продуктів банку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 01 тра, 2019 00:00
Mathias написав: greenozon написав:
https://globusbank.com.ua/ua/vnimaniyu-klientov-globus-banka-2.html
Докизделись. Начинают закручивать гаечки для р2р.
И это тоже. Да и свинству нужно знать меру.
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