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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 14:42
Re: Банк Глобус
Кто знает, по В+ в выписке интернетбанка присутствует плата за содержание счета и начисление процентов на остаток?
Додано: Чет 02 тра, 2019 15:31
Шаромига видав на гора звітнімть 2019 року 1 квартал
Стагнація в кредитному портфелі банки...тому вкладають в цінний папір.
Юрики значно винесли кошти з банки...фізики незначно.
Почали бавитися в РЕПО операції...чи до добра це?
Ну і хоча резерви трішки збільшили...резервуються паршиво.
Тому прибуток біля 20 млн грн можна вважати чисто віртуальним.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Чет 02 тра, 2019 16:32
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:41
Бізобразіє там якесь а не виписка.
Хочуть по 3 грн за виписку на пошту здирати з клієнта.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:50
Re: Банк Глобус
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