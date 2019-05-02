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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 482483484485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:42

Re: Банк Глобус

Кто знает, по В+ в выписке интернетбанка присутствует плата за содержание счета и начисление процентов на остаток?
eltima_guru
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Повідомлень: 6
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:31

Шаромига видав на гора звітнімть 2019 року 1 квартал
https://globusbank.com.ua/ua/2019-god-2.html
Стагнація в кредитному портфелі банки...тому вкладають в цінний папір.
Юрики значно винесли кошти з банки...фізики незначно.
Почали бавитися в РЕПО операції...чи до добра це? :wink:
Ну і хоча резерви трішки збільшили...резервуються паршиво.
Тому прибуток біля 20 млн грн можна вважати чисто віртуальним.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:32

  eltima_guru написав:Кто знает, по В+ в выписке интернетбанка присутствует плата за содержание счета и начисление процентов на остаток?

нет. выписка в интернет банкинге не информативна в этом смысле
pcust32
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:41

  pcust32 написав:
  eltima_guru написав:Кто знает, по В+ в выписке интернетбанка присутствует плата за содержание счета и начисление процентов на остаток?

нет. выписка в интернет банкинге не информативна в этом смысле

Бізобразіє там якесь а не виписка.
Хочуть по 3 грн за виписку на пошту здирати з клієнта. :(
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:50

Re: Банк Глобус

  pcust32 написав:нет. выписка в интернет банкинге не информативна в этом смысле

как можно пользоваться услугой если не видно даже какой процент насчитали. ИБ очень слаб у них к сожалению. неужели никак узнать такое нельзя?
eltima_guru
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:52

Re: Банк Глобус

Mathias написав:
  greenozon написав:https://globusbank.com.ua/ua/vnimaniyu-klientov-globus-banka-2.html


Докизделись. Начинают закручивать гаечки для р2р.


Там тарифы изменили по р2р на кредитные деньги, а не на свои.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:54

т.е. ну никак успокоиться не хотите :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:54

Re: Банк Глобус

clientage написав:
  wig написав:Все свое дошло, лишнего не добавилось.
Конечно! Банк то теперь - президентский.

Зе-Банк :mrgreen: :mrgreen:
Нее
:mrgreen: -банк


Был уже один зе-банк, the bank, с адресом bank.kiev.ua. Мир праху его :mrgreen:
alter
 
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