Шаромига видав на гора звітнімть 2019 року 1 квартал https://globusbank.com.ua/ua/2019-god-2.html Стагнація в кредитному портфелі банки...тому вкладають в цінний папір. Юрики значно винесли кошти з банки...фізики незначно. Почали бавитися в РЕПО операції...чи до добра це? Ну і хоча резерви трішки збільшили...резервуються паршиво. Тому прибуток біля 20 млн грн можна вважати чисто віртуальним.
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eltima_guru написав:Кто знает, по В+ в выписке интернетбанка присутствует плата за содержание счета и начисление процентов на остаток?
нет. выписка в интернет банкинге не информативна в этом смысле
Бізобразіє там якесь а не виписка. Хочуть по 3 грн за виписку на пошту здирати з клієнта.
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.