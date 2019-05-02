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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:57
А смс-ки по Видсоточка уже приходили? Мне пришла только на 11 грн...
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ishvara
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:59
ishvara написав:
А смс-ки по Видсоточка уже приходили? Мне пришла только на 11 грн...
По В+ была еще в пятницу 26.04. Если Вы о процентах.
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Искатель
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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