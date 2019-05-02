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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 483484485486

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:57

А смс-ки по Видсоточка уже приходили? Мне пришла только на 11 грн...
ishvara
 
Повідомлень: 1432
З нами з: 09.12.12
Подякував: 218 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:59

  ishvara написав:А смс-ки по Видсоточка уже приходили? Мне пришла только на 11 грн...

По В+ была еще в пятницу 26.04. Если Вы о процентах.
Искатель
 
Повідомлень: 2665
З нами з: 22.02.16
Подякував: 393 раз.
Подякували: 792 раз.
 
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  #<1 ... 483484485486
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