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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:57
А смс-ки по Видсоточка уже приходили? Мне пришла только на 11 грн...
Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:59
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:55
Re: Банк Глобус
Там мои 10к никому не заходили утром? Проверьте.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:59
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