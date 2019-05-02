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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:57
А смс-ки по Видсоточка уже приходили? Мне пришла только на 11 грн...
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ishvara
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:59
ishvara написав:
А смс-ки по Видсоточка уже приходили? Мне пришла только на 11 грн...
По В+ была еще в пятницу 26.04. Если Вы о процентах.
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Искатель
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:55
Там мои 10к никому не заходили утром? Проверьте.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:59
DENVER_S написав:
Там мои 10к никому не заходили утром? Проверьте.
И мои 11000 тоже посмотрите
Утренний поезд из Альфы где-то задерживается...
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Искатель
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:07
Искатель написав: DENVER_S написав:
Там мои 10к никому не заходили утром? Проверьте.
И мои 11000 тоже посмотрите
Утренний поезд из Альфы где-то задерживается...
Даже совсем мелочевки, чет, нету.
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wig
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:29
wig написав: Искатель написав: DENVER_S написав:
Там мои 10к никому не заходили утром? Проверьте.
И мои 11000 тоже посмотрите
Утренний поезд из Альфы где-то задерживается...
Даже совсем мелочевки, чет, нету.
В 13:20 зашел самый утренний поезд из Альфы.
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Искатель
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:26
Чьи 12500 ко мне зашли? Кому вернуть ?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:33
andreyiskra написав:
Чьи 12500 ко мне зашли? Кому вернуть ?
Это вы серьезно?
Если да - то я просто ачуеваю с этих парсеров в глобусе
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curiousobro
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1
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:39
Шутка бвла
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andreyiskra
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:39
Искатель написав:
В 13:20 зашел самый утренний поезд из Альфы.
Yes!
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wig
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П'ят 03 тра, 2019 10:54
newbie
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