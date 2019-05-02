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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 483484485486

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:57

А смс-ки по Видсоточка уже приходили? Мне пришла только на 11 грн...
ishvara
 
Повідомлень: 1432
З нами з: 09.12.12
Подякував: 218 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:59

  ishvara написав:А смс-ки по Видсоточка уже приходили? Мне пришла только на 11 грн...

По В+ была еще в пятницу 26.04. Если Вы о процентах.
Искатель
 
Повідомлень: 2669
З нами з: 22.02.16
Подякував: 393 раз.
Подякували: 792 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:55

Re: Банк Глобус

Там мои 10к никому не заходили утром? Проверьте.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлень: 4407
З нами з: 05.04.11
Подякував: 699 раз.
Подякували: 539 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:59

  DENVER_S написав:Там мои 10к никому не заходили утром? Проверьте.


И мои 11000 тоже посмотрите :) Утренний поезд из Альфы где-то задерживается...
Искатель
 
Повідомлень: 2669
З нами з: 22.02.16
Подякував: 393 раз.
Подякували: 792 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:07

  Искатель написав:
  DENVER_S написав:Там мои 10к никому не заходили утром? Проверьте.


И мои 11000 тоже посмотрите :) Утренний поезд из Альфы где-то задерживается...

Даже совсем мелочевки, чет, нету.
wig
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Повідомлень: 4137
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 264 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:29

  wig написав:
  Искатель написав:
  DENVER_S написав:Там мои 10к никому не заходили утром? Проверьте.


И мои 11000 тоже посмотрите :) Утренний поезд из Альфы где-то задерживается...

Даже совсем мелочевки, чет, нету.

В 13:20 зашел самый утренний поезд из Альфы.
Искатель
 
Повідомлень: 2669
З нами з: 22.02.16
Подякував: 393 раз.
Подякували: 792 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:26

Чьи 12500 ко мне зашли? Кому вернуть ?
andreyiskra
 
Повідомлень: 675
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:33

  andreyiskra написав:Чьи 12500 ко мне зашли? Кому вернуть ?

Это вы серьезно?
Если да - то я просто ачуеваю с этих парсеров в глобусе :shock:
curiousobro
 
Повідомлень: 1982
З нами з: 21.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 275 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:39

Шутка бвла
andreyiskra
 
Повідомлень: 675
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:39

  Искатель написав:В 13:20 зашел самый утренний поезд из Альфы.


Yes!
wig
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Повідомлень: 4137
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 264 раз.
 
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  #<1 ... 483484485486
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