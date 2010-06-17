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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:55
Искатель написав: wig написав: Искатель написав:
[quote="4659140:DENVER_S"]Там мои 10к никому не заходили утром? Проверьте.
И мои 11000 тоже посмотрите
Утренний поезд из Альфы где-то задерживается...
Даже совсем мелочевки, чет, нету.
В 13:20 зашел самый утренний поезд из Альфы.[/quote]Дневной из Аллы дошёл в16-20
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lel
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