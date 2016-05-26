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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 484485486487

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:55

Re: Банк Глобус

Искатель написав:
  wig написав:
  Искатель написав:[quote="4659140:DENVER_S"]Там мои 10к никому не заходили утром? Проверьте.


И мои 11000 тоже посмотрите :) Утренний поезд из Альфы где-то задерживается...

Даже совсем мелочевки, чет, нету.

В 13:20 зашел самый утренний поезд из Альфы.[/quote]Дневной из Аллы дошёл в16-20
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:05

как свиньи по пятницам активны ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:38

Кто-то отправляет SWIFT за товары? есть опыт?

есть сабж
Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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