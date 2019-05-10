В 13:20 зашел самый утренний поезд из Альфы.[/quote]Дневной из Аллы дошёл в16-20
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:55
Re: Банк Глобус
В 13:20 зашел самый утренний поезд из Альфы.[/quote]Дневной из Аллы дошёл в16-20
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:05
как свиньи по пятницам активны ...
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:32
Дубинский:
"... При этом средства клиентов резко уменьшились с 2,17 до 1,84 млрд грн или на 327 млн грн ( - 15%).
Отток депозитов произошел в основном за счет средств юрлиц, которые сократили остатки на своих счетах на 325 млн грн с 1 113 до 788 млн грн.
Наибольший отток показали компании, связанные со строительством. Их остатки на счетах в банке уменьшились с 353,5 до 162 млн грн.
Банк "компенсировал" отток депозитов юрлиц привлечением средств банков на 341 млн грн.
На какой срок и у каких банков были взяты кредиты - неизвестно. Согласно отчетности речь идет о кредитах по операциям РЕПО.
Операция очень напоминает классическую схему "надувания" баланса на отчетную дату за счет межбанка."
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