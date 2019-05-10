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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 484485486487

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:55

Re: Банк Глобус

Искатель написав:
  wig написав:
  Искатель написав:[quote="4659140:DENVER_S"]Там мои 10к никому не заходили утром? Проверьте.


И мои 11000 тоже посмотрите :) Утренний поезд из Альфы где-то задерживается...

Даже совсем мелочевки, чет, нету.

В 13:20 зашел самый утренний поезд из Альфы.[/quote]Дневной из Аллы дошёл в16-20
lel
 
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как свиньи по пятницам активны ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:32

  Квесторе_поверніться написав:Шаромига видав на гора звітнімть 2019 року 1 квартал
https://globusbank.com.ua/ua/2019-god-2.html
Стагнація в кредитному портфелі банки...тому вкладають в цінний папір.
Юрики значно винесли кошти з банки...фізики незначно.
Почали бавитися в РЕПО операції...чи до добра це? :wink:
Ну і хоча резерви трішки збільшили...резервуються паршиво.
Тому прибуток біля 20 млн грн можна вважати чисто віртуальним.

Дубинский: https://www.dubinsky.pro/news/ottok-dep ... ri-mesyaca

"... При этом средства клиентов резко уменьшились с 2,17 до 1,84 млрд грн или на 327 млн грн ( - 15%).
Отток депозитов произошел в основном за счет средств юрлиц, которые сократили остатки на своих счетах на 325 млн грн с 1 113 до 788 млн грн.
Наибольший отток показали компании, связанные со строительством. Их остатки на счетах в банке уменьшились с 353,5 до 162 млн грн.
Банк "компенсировал" отток депозитов юрлиц привлечением средств банков на 341 млн грн.
На какой срок и у каких банков были взяты кредиты - неизвестно. Согласно отчетности речь идет о кредитах по операциям РЕПО.
Операция очень напоминает классическую схему "надувания" баланса на отчетную дату за счет межбанка."
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:19

Re: Банк Глобус

  Igneus написав:При этом средства клиентов резко уменьшились с 2,17 до 1,84 млрд грн или на 327 млн грн ( - 15%).

Вибач, Жлобус, ТАСька спокусила курсом. Прийде ЗП - я усе поверну.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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