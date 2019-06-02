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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:37
Re: Банк Глобус
Аферисты! Двухчасовой поезд от аллы так и не пришёл Ганьба
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:39
Значит алла задержала. Я отправлял с коня и анала после 14.00 и давно пришел (в 17:20).
Ну или ваши бабки как обычно могли зачислить не вам. В глобусе это норма.
Думаю причина в этом.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:42
Stringer
Мне пришёл в 17:16. Но там сумма была реально копеечная, даже смешная.
Есть подозрение, что зачисление зависит от суммы: чем больше - тем иногда дольше...
Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:43
Vorlon
по пятницам копеечная? Что то вы не договариваете)
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:45
Re: Банк Глобус
О, пришла смска - зачисление в 18-43... рукожопы блин
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:48
IMPRINTER
Основной товарняк вчера засылал А сегодня добивал сумму до круглого числа - не люблю здесь неровные суммы держать
Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:50
Сегодня просто много разных процентов привалило - надо было все до копейки отправить туда, где лежат не на шару... ну а потом можно распределить и до круглого числа
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Додано: Пон 03 чер, 2019 11:49
тож тут не ходят пароли и 3д-сек через КС
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:53
clientage
В 8:28 у меня прорвалось ещё, причём без задержек. И на Альфе только что уже всё сработало.
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:04
да я тож чуток подшаманил и 4 или 5й пароль таки дошёл
... делайте хоть что-нибудь!
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