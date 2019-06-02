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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 488489490491

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:37

Re: Банк Глобус

Аферисты! Двухчасовой поезд от аллы так и не пришёл :evil: Ганьба
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:39

  Stringer написав:Аферисты! Двухчасовой поезд от аллы так и не пришёл :evil: Ганьба


Значит алла задержала. Я отправлял с коня и анала после 14.00 и давно пришел (в 17:20).

Ну или ваши бабки как обычно могли зачислить не вам. В глобусе это норма.
Думаю причина в этом.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:42

Stringer
Мне пришёл в 17:16. Но там сумма была реально копеечная, даже смешная.

Есть подозрение, что зачисление зависит от суммы: чем больше - тем иногда дольше...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:43

Vorlon

по пятницам копеечная? Что то вы не договариваете)
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:45

Re: Банк Глобус

О, пришла смска - зачисление в 18-43... рукожопы блин
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:48

IMPRINTER
Основной товарняк вчера засылал :D А сегодня добивал сумму до круглого числа - не люблю здесь неровные суммы держать :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:50

  Vorlon написав:IMPRINTER
Основной товарняк вчера засылал :D А сегодня добивал сумму до круглого числа - не люблю здесь неровные суммы держать :roll:

Сегодня просто много разных процентов привалило - надо было все до копейки отправить туда, где лежат не на шару... ну а потом можно распределить и до круглого числа ;-)
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:49

тож тут не ходят пароли и 3д-сек через КС :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:53

clientage
В 8:28 у меня прорвалось ещё, причём без задержек. И на Альфе только что уже всё сработало.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:04

  Vorlon написав:clientage
В 8:28 у меня прорвалось ещё, причём без задержек. И на Альфе только что уже всё сработало.

да я тож чуток подшаманил и 4 или 5й пароль таки дошёл :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 488489490491
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