clientage написав:
втереться в доверерие к менагеру и получать нормальную выписку на мыло
Так Остап высылает по просьбе в течение 10 мин на мыло за любой указанный период
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:31
Так Остап высылает по просьбе в течение 10 мин на мыло за любой указанный период
Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:34
Не будем палить нормального хлопца
Думаю рук-во ему медаль за это не даст
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:25
clientage
"нормальная" это какая то специальная или та что печатают в отделении?
а то мне раз в отделении напечатали так я ошизел от ее внешнего вида.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:49
Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:09
Ну достаточно вычурная Выписка, мелким шрифтом да в перевернутом формате... ну то такэ
Кажись стандартная от CS - Форма P16G (V4.6.1) Гриф: Конф.
Но там точно оч. много полезной инф-и, видны даже заходы клиента в ИБ и смена картлимитов
Говорят, шо вааще щас её мона и через 0800 заказать. Главное шобы мыло было правильно указано в анкете
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:50
Re: Банк Глобус
Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:54
мне прислали P16D
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