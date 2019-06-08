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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:31
clientage написав: mephala написав:
Пришли деньги. токо не понятно зачислили вчерашним днем или сегодняшним.
Какие есть бесплатные способы у шарика взять выписку? желательно что бы еще и остаток в конце каждого дня показывало как у бегемота
втереться в доверерие к менагеру и получать нормальную выписку на мыло
Так Остап высылает по просьбе в течение 10 мин на мыло за любой указанный период
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:34
Не будем палить нормального хлопца
Думаю рук-во ему медаль за это не даст
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:25
clientage
"нормальная" это какая то специальная или та что печатают в отделении?
а то мне раз в отделении напечатали так я ошизел от ее внешнего вида.
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mephala
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:49
clientage написав:
Не будем палить нормального хлопца
Думаю рук-во ему медаль за это не даст
Как скажите
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:09
mephala написав:clientage
"нормальная" это какая то специальная или та что печатают в отделении?
а то мне раз в отделении напечатали так я ошизел от ее внешнего вида.
Ну достаточно вычурная Выписка, мелким шрифтом да в перевернутом формате... ну то такэ
Кажись стандартная от CS - Форма P16G (V4.6.1) Гриф: Конф.
Но там точно оч. много полезной инф-и, видны даже заходы клиента в ИБ и смена картлимитов
Говорят, шо вааще щас её мона и через 0800 заказать. Главное шобы мыло было правильно указано в анкете
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:50
clientage написав:
Говорят, шо вааще щас её мона и через 0800 заказать. Главное шобы мыло было правильно указано в анкете
Так а выписка в интернет-банкинге недоступна? Почему такие сложности?
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rudnitep
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:54
clientage написав: mephala написав:clientage
"нормальная" это какая то специальная или та что печатают в отделении?
а то мне раз в отделении напечатали так я ошизел от ее внешнего вида.
Ну достаточно вычурная Выписка, мелким шрифтом да в перевернутом формате... ну то такэ
Кажись стандартная от CS - Форма P16G (V4.6.1) Гриф: Конф.
Но там точно оч. много полезной инф-и, видны даже заходы клиента в ИБ и смена картлимитов
Говорят, шо вааще щас её мона и через 0800 заказать. Главное шобы мыло было правильно указано в анкете
мне прислали P16D
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mephala
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Додано: Суб 08 чер, 2019 11:44
mephala написав:clientage
"нормальная" это какая то специальная или та что печатают в отделении?
а то мне раз в отделении напечатали так я ошизел от ее внешнего вида.
Вы наверно ещё в Кристаале выписку не видели. Я уже года три под впечатлением от увиденного
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Додано: Нед 09 чер, 2019 09:14
clientage написав:Говорят, шо вааще щас её мона и через 0800 заказать. Главное шобы мыло было правильно указано в анкете
Можно, но линия мыло не видит.
Размер имеет значение.
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