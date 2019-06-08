RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 490491492493

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:31

  clientage написав:
  mephala написав:Пришли деньги. токо не понятно зачислили вчерашним днем или сегодняшним.
Какие есть бесплатные способы у шарика взять выписку? желательно что бы еще и остаток в конце каждого дня показывало как у бегемота :roll:

втереться в доверерие к менагеру и получать нормальную выписку на мыло :idea:

Так Остап высылает по просьбе в течение 10 мин на мыло за любой указанный период
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3935
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:34

Не будем палить нормального хлопца
Думаю рук-во ему медаль за это не даст :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28402
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2276 раз.
Подякували: 3289 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:25

clientage
"нормальная" это какая то специальная или та что печатают в отделении?
а то мне раз в отделении напечатали так я ошизел от ее внешнего вида.
mephala
 
Повідомлень: 4600
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:49

  clientage написав:Не будем палить нормального хлопца
Думаю рук-во ему медаль за это не даст :(

Как скажите
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3935
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:09

  mephala написав:clientage
"нормальная" это какая то специальная или та что печатают в отделении?
а то мне раз в отделении напечатали так я ошизел от ее внешнего вида.

Ну достаточно вычурная Выписка, мелким шрифтом да в перевернутом формате... ну то такэ
Кажись стандартная от CS - Форма P16G (V4.6.1) Гриф: Конф. :mrgreen:
Но там точно оч. много полезной инф-и, видны даже заходы клиента в ИБ и смена картлимитов :wink:
Говорят, шо вааще щас её мона и через 0800 заказать. Главное шобы мыло было правильно указано в анкете
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28402
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2276 раз.
Подякували: 3289 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:50

Re: Банк Глобус

  clientage написав:Говорят, шо вааще щас её мона и через 0800 заказать. Главное шобы мыло было правильно указано в анкете


Так а выписка в интернет-банкинге недоступна? Почему такие сложности?
rudnitep
 
Повідомлень: 95
З нами з: 16.11.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:54

  clientage написав:
  mephala написав:clientage
"нормальная" это какая то специальная или та что печатают в отделении?
а то мне раз в отделении напечатали так я ошизел от ее внешнего вида.

Ну достаточно вычурная Выписка, мелким шрифтом да в перевернутом формате... ну то такэ
Кажись стандартная от CS - Форма P16G (V4.6.1) Гриф: Конф. :mrgreen:
Но там точно оч. много полезной инф-и, видны даже заходы клиента в ИБ и смена картлимитов :wink:
Говорят, шо вааще щас её мона и через 0800 заказать. Главное шобы мыло было правильно указано в анкете

мне прислали P16D
mephala
 
Повідомлень: 4600
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 11:44

  mephala написав:clientage
"нормальная" это какая то специальная или та что печатают в отделении?
а то мне раз в отделении напечатали так я ошизел от ее внешнего вида.
Вы наверно ещё в Кристаале выписку не видели. Я уже года три под впечатлением от увиденного :mrgreen:
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 415
З нами з: 29.11.16
Подякував: 217 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 09:14

Re: Банк Глобус

clientage написав:Говорят, шо вааще щас её мона и через 0800 заказать. Главное шобы мыло было правильно указано в анкете

Можно, но линия мыло не видит.
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3024
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 490491492493
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7194, 7195, 7196
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
71956 8710688
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 чер, 2019 08:45
BBC
А-Банк 1 ... 1234, 1235, 1236
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12357 1779614
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 чер, 2019 20:13
Вкладчик1234
Идея Банк 1 ... 1619, 1620, 1621
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16206 2300516
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 чер, 2019 18:13
Kritik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.