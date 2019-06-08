clientage
у меня в анкете нет никакого мыла - мне остап шлет на любое какое скажу - ему пох ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 чер, 2019 14:30
clientage
у меня в анкете нет никакого мыла - мне остап шлет на любое какое скажу - ему пох ...
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Додано: Нед 09 чер, 2019 16:24
Так придумайте пацану подпольную партийную кличку!
Лучше женскую, чтобы никто не догадался
А то всем банкам уже придумали кликухи, теперь пора переводить в подполье лояльных нам сотрудников
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 09 чер, 2019 16:33
Ося Харьковский
Кстати наша Алёнка шото строга стала в этом плане, мож на повышение пошла
... делайте хоть что-нибудь!
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