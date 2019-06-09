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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 492493494495>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 14:30

clientage

у меня в анкете нет никакого мыла - мне остап шлет на любое какое скажу - ему пох ...
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 15:07

беедный Ося, ну за шо вы его палите? :cry:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:24

Так придумайте пацану подпольную партийную кличку!
Лучше женскую, чтобы никто не догадался :D
А то всем банкам уже придумали кликухи, теперь пора переводить в подполье лояльных нам сотрудников :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:33

Ося Харьковский
Кстати наша Алёнка шото строга стала в этом плане, мож на повышение пошла :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:20

Re: Банк Глобус

Коллеги, смс-ки приходят всем при входе в ИБ? На Вайбер не подписан, смс-ки не идут, в вайбер тоже никто не стучится :(
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:46

  Alex_TT написав:Коллеги, смс-ки приходят всем при входе в ИБ? На Вайбер не подписан, смс-ки не идут, в вайбер тоже никто не стучится :(

На текущий момент, в течении 3 сек.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:47

  2XL написав:
clientage написав:Говорят, шо вааще щас её мона и через 0800 заказать. Главное шобы мыло было правильно указано в анкете

Можно, но линия мыло не видит.

В настройках ИБ можно прописать.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:48

  ruvex написав:
  Alex_TT написав:Коллеги, смс-ки приходят всем при входе в ИБ? На Вайбер не подписан, смс-ки не идут, в вайбер тоже никто не стучится :(

На текущий момент, в течении 3 сек.


Круто, а что ж делать то? Чувствую, для шарика эта проблема неподьемна :)
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:54

  Alex_TT написав:Круто, а что ж делать то? Чувствую, для шарика эта проблема неподьемна :)

Может зависит от вида телефона с фин. номером и подключении к интернету?
На ГЛ пробовали звонить? Это иногда бывает полезным в независимости от наших мнений.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:00

По личным наблюдениям:
смски от Шарика идут секунд на 30-60 дольше, чем от большинства других банков, которыми я пользуюсь.
mustbe
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