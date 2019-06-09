clientage
у меня в анкете нет никакого мыла - мне остап шлет на любое какое скажу - ему пох ...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 чер, 2019 14:30
clientage
у меня в анкете нет никакого мыла - мне остап шлет на любое какое скажу - ему пох ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 09 чер, 2019 16:24
Так придумайте пацану подпольную партийную кличку!
Лучше женскую, чтобы никто не догадался
А то всем банкам уже придумали кликухи, теперь пора переводить в подполье лояльных нам сотрудников
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 09 чер, 2019 16:33
Ося Харьковский
Кстати наша Алёнка шото строга стала в этом плане, мож на повышение пошла
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:20
Re: Банк Глобус
Коллеги, смс-ки приходят всем при входе в ИБ? На Вайбер не подписан, смс-ки не идут, в вайбер тоже никто не стучится
Додано: Пон 10 чер, 2019 20:46
На текущий момент, в течении 3 сек.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 10 чер, 2019 20:47
В настройках ИБ можно прописать.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 10 чер, 2019 20:48
Додано: Пон 10 чер, 2019 20:54
Может зависит от вида телефона с фин. номером и подключении к интернету?
На ГЛ пробовали звонить? Это иногда бывает полезным в независимости от наших мнений.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:00
По личным наблюдениям:
смски от Шарика идут секунд на 30-60 дольше, чем от большинства других банков, которыми я пользуюсь.
|