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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:00
Гарчка з СМСками не допомагає, максимум можна перевірити чи фінансовий номер не злетів. Часом допомагає перейти у режим польоту і назад, послухати баланс за рахунком, трапляється, що телефон випадає з мережі і повідомлення не надходять. Загалом, Жлобус найбільш проблемний у плані СМС з усіх, ким користуюсь - увесь час доводиться довго чекати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:06
Все пробовал, разные компы и инеты. Позвонил, сказали может глюк, могут отключить смс. Пока решил подождать до завтра, может что-то перебутится и наладится
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:09
Да, в курсе такого. По таймауту пробовал еще - тишина. СМС на телефон ходят нормально, проверял. Подожду до завтра. Настораживает, что как раз завтра депо заканчивается. Вчера и на той неделе все было гуд
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:16
Тормоза Шарика не зависят от чьих-то депозитов.
Они просто юзают более дешёвый (а значит - медленный) канал
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